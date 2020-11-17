Kamyonet D-100 karayolunda alevlere teslim oldu - Son Dakika

Kamyonet D-100 karayolunda alevlere teslim oldu

17.11.2020 12:35
Kamyonet D-100 karayolunda alevlere teslim oldu, System.String[]

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 karayolunda seyir halinde olan bir kamyonet alev aldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 karayolunda seyir halinde olan bir kamyonet alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonetin ön kısmı küle döndü.

Yangın, D-100 Karayolu Dörtyol Sanayi mevki'inde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 45 NC 832 plakalı kamyonetin motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Durumu fark eden sürücü, kendisini dışarıya atarak olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kamyonetin ön kısmının kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kamyonet D-100 karayolunda alevlere teslim oldu
Kamyonet D-100 karayolunda alevlere teslim oldu
Kamyonet D-100 karayolunda alevlere teslim oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kamyonet, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet D-100 karayolunda alevlere teslim oldu - Son Dakika


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