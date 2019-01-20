Son Dakika Haberleri: Kamyonet Denize Devrildi: 2 Yaralı

Kamyonet Denize Devrildi: 2 Yaralı

19 dakika önce

Sinop'ta 50 metrelik uçurumdan denize devrilen kamyonetteki iki kişi yaralandı.

Sinop'ta 50 metrelik uçurumdan denize devrilen kamyonetteki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi'nden kent merkezine giden Ersin Zülfikar'ın kullandığı 60 DP 666 plakalı kamyonet, Karakum mevkisinde kontrolden çıkarak 50 metrelik uçurumdan denize devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bölgenin engebeli arazi olması nedeniyle kurtarma çalışmalarını zorlukla yürüten ekipler, bir saatlik uğraşının ardından araç içerisinden çıkardıkları yaralıları balıkçı teknesiyle deniz kıyısında bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Sağlık ekiplerince burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar sürücü Zülfikar ile yanındaki Özlem Özalp, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan bazı sağlık ve itfaiye ekiplerinin kaygan zemin sebebiyle zor anlar yaşadığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:16 Kaynak: AA

AFAD, İtfaiye, Sinop, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Genelevden Çıkan Yaşlı Adam, Birkaç Metre Yürüdükten Sonra Yere Düşüp Hayatını Kaybetti

Irak Uyruklu Genç Kadın, Evinde Ölü Bulundu, Arkadaşları Sinir Krizi Geçirdi Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 04:35:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet Denize Devrildi: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]