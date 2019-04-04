Son Dakika Haberleri: Kamyonet Dereye Uçtu: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kamyonet Dereye Uçtu: 1 Ölü, 2 Yaralı

44 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kontrolden çıkıp, dereye uçan kamyonetin sürücüsü Yaşar Arslan yaşamını yitirirken, araçtaki 2 kişi de yaralandı.

Kamyonet Dereye Uçtu: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kontrolden çıkıp, dereye uçan kamyonetin sürücüsü  Yaşar Arslan yaşamını yitirirken, araçtaki 2 kişi de yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dilektaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Keçili köyünden Dilektaşı'na, hayvanları için ot toplamaya giden Yaşar Arslan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak, dereye uçtu. Dilektaşı Deresi'ne düşen kamyonetin sürücüsü Yaşar Arslan, hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, isimleri öğrenilemeyen 2 yaralıyı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedaviye alınırken, Yaşar Arslan'ın cansız bedeni ise morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:51 Kaynak: DHA

Yüksekova, Hakkari, Yaşar Arslan, Güncel
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