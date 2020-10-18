Kamyonet dereye uçtu! 1 yaralı - Son Dakika

Kamyonet dereye uçtu! 1 yaralı
18.10.2020 22:12
Zonguldak Alaplı İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin dereye uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Zonguldak Alaplı İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin dereye uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Akşam saatlerinde Aydınyayla mevkiisinde meydana geldi. M.Y. (65) idaresindeki 67 FN 095 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen minibüs'ün dikiz aynasına çarpması sonucu yoldan çıkarak 40 metre dereye uçtu. Yaklaşık 40 metreden dereye uçan kamyonet sürücüsü M.Y. (65) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.Y. kamyonetten çıkararak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
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