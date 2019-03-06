Son Dakika Haberleri: Kamyonet Dereye Uçtu: 2 Yaralı

Kamyonet Dereye Uçtu: 2 Yaralı

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kamyonet Dereye Uçtu: 2 Yaralı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Van- Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere bölgesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçta ise hasar oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Hakkari, Başkale, Van, Güncel
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