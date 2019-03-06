Kamyonet Dereye Uçtu: 2 Yaralı
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Van
'ın Başkale
ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Van- Hakkari
karayolu üzerindeki Güzeldere
bölgesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçta ise hasar oluştu. Jandarma
ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrilince Etrafa Yayılan Arılar Panik Yarattı
Yola Fırlayan Kız Çocuğu, Ölümden Son Anda Kurtuldu! O Anlar Kamerada
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı
Milli Piyangodan "Yılbaşı İkramiyesi" Açıklaması