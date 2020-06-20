Kamyonet dereye uçtu, kayıp sürücü aranıyor - Son Dakika

TRABZON'un Maçka ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet dereye yuvarlandı. Derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zeki Atasoy'u (53) arama çalışması başlatıldı.

Kaza sabah saatlerinde, ilçedeki Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. Zeki Atasoy idaresindeki 61 LC 594 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Coşandere Deresi'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kayıp sürücüyü aradı; ancak yapılan arama çalışmalarına rağmen Zeki Atasoy'a ulaşılamadı. Arama çalışmalarına gönüllü güvenlik korucuları da eşlik ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.