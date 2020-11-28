Kamyonet devrildi; 1 yaralı - Son Dakika

Kamyonet devrildi; 1 yaralı
28.11.2020 13:02
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine seyretmekte olan Anıl Ç. idaresindeki 11 TF 116 plakalı kamyonet, sürücüsünün orta refüje çarpması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında yaralanan kamyonet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Son Dakika Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı