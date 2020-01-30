Kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kamyonet devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mahmut Kayahan (25) idaresindeki 40 AT 157 plakalı kamyonet, Aksaray- Konya kara yolunun 15. kilometresinde tekerinin patlaması sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Kayahan ile birlikte kamyonetteki Oğuzhan Beyaz (23) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kayahan Açar, Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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