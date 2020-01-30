Kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kamyonet devrildi: 2 yaralı
6 saat önce
Aksaray'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:30 Kaynak: AA
Aksaray'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mahmut Kayahan (25) idaresindeki 40 AT 157 plakalı kamyonet, Aksaray- Konya kara yolunun 15. kilometresinde tekerinin patlaması sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Kayahan ile birlikte kamyonetteki Oğuzhan Beyaz (23) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti Son Dakika: MSB'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile çok sert tepki gösterdi