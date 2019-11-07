Son Dakika Haberleri: Kamyonet devrildi; 8 küçükbaş hayvan telef oldu
Son Dakika Güncel Kamyonet devrildi; 8 küçükbaş hayvan telef oldu

Kamyonet devrildi; 8 küçükbaş hayvan telef oldu

6 saat önce

BURSA'da küçükbaşların taşındığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Kamyonet devrildi; 8 küçükbaş hayvan telef oldu, System.String[]
BURSA'da küçükbaşların taşındığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, 8 koyun ve kuzu telef oldu.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İnegöl'den koyun ve kuzularını satmak için Mustafakemalpaşa'ya götüren Hakkı Özer (62) yönetimindeki 26 ABM 086 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazada, Özer hafif yaralandı, 8 hayvan ise telef oldu. Özer, yoldan geçen sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İtfaiye ekipleri, kamyonetin kasasında sıkışan hayvanları kurtardı. Hayvanlar, canlı hayvan taşıma araçlarıyla kontrollerinin yapılması için hayvan hastanesine götürüldü.Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından telef olan kuzular yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan Bursa- İzmir karayolu, kamyonetin kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.


- Bursa
Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da lastiği patlayan minibüs takla attı: Yaralılar var
Trabzon'da köprü ayağına çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralı Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu Yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı - ZONGULDAK

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 16:33:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet devrildi; 8 küçükbaş hayvan telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]