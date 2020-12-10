Kamyonet devrildi, eşyalar yola saçıldı - Son Dakika

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Antalya- Burdur yolunda meydana geldi. Ev eşyası taşınan 07 ALV 547 kamyonet, kontrolden çıkarak, devrildi. Kamyonetteki ev eşyaları ise yola saçıldı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün kaza sonrası olay yerinden ayrılması nedeniyle kimliği öğrenilemedi. Eşyaların yoldan kaldırılmasıyla kısa süre aksayan trafik, normale döndü. Polis, sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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