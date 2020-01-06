Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola döküldü: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola döküldü: 2 yaralı - Son Dakika

Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola döküldü: 2 yaralı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, devrilerek ters dönen kamyonette 2 kişi yaralandı.

Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola döküldü: 2 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, devrilerek ters dönen kamyonette 2 kişi yaralandı. Araçtaki karnabaharlar ise yola saçıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Aydın- Denizli karayolunda meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden İsmail Turunç, yönetimindeki 03 UY 556 plakalı karnabahar sebze yüklü kamyonetin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Devrilen kamyonet ters dönerek dururken, araçtaki karnabaharlar yola döküldü. Sürücü İsmail Turunç ve yanındaki Şefik Turunç kazada yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Vinçle devrilen kamyonet bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola saçılan sebzeler toplandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Denizli, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pamukkale 2019'da 2,5 milyon kişiyi ağırlayarak rekor kırdı
Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
17:38 Şişli'de yola ağaç devrildi - Son Dakika
17:38 İran'ın başkenti Tahran'da Süleymani için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
17:36 FATİH'TE YOLA DEVRİLEN AĞAÇ ARAÇLARA ZARAR VERDİ - Son Dakika
17:32 Bölge rektörleri kariyer fuarı gündemiyle toplandı - Son Dakika
17:31 Mersin'de sel tahliyesi - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika
15:48 Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 17:41:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola döküldü: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]