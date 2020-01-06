Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola saçıldı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola saçıldı: 2 yaralı - Son Dakika

Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola saçıldı: 2 yaralı

6 saat önce

Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola saçıldı: 2 yaralıAydın'ın Nazilli ilçesinde, devrilerek ters dönen kamyonette 2 kişi yaralandı.

Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola saçıldı: 2 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, devrilerek ters dönen kamyonette 2 kişi yaralandı. Araçtaki karnabaharlar ise yola saçıldı. Kaza, dün (pazar) akşam saatlerinde, Aydın- Denizli karayolunda meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden İsmail Turunç, yönetimindeki 03 UY 556 plakalı karnabahar sebze yüklü kamyonetin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Devrilen kamyonet ters dönerek dururken, araçtaki karnabaharlar yola döküldü. Sürücü İsmail Turunç ve yanındaki Şefik Turunç kazada yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Vinçle devrilen kamyonet bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola saçılan sebzeler toplandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamyonet devrildi, karnabaharlar yola saçıldı: 2 yaralı

Nazilli, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
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