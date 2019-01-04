Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı
1 saat önce
İZMİT'te devrilen kamyonetin sürücüsü Sacit Kumru yaralandı.
İZMİT'te devrilen kamyonetin sürücüsü Sacit Kumru yaralandı.
Kaza İzmit Körfez
Mahallesi Adalet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Gölcük
yönünde ilerleyen Sacit Kumru yönetimindeki 34 ULV 95 plakalı kamyonet, kasasındaki yükün kayması sonucu savrulduktan sonra devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde mahsur kalan sürücü Kumru'yu bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Kumru, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- İzmitkocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:14 Kaynak: DHA
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