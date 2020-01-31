Kamyonet devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

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Kamyonet devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı
6 saat önce
Hatay'ın Belen ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:35 Kaynak: AA
Hatay'ın Belen ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Antakya- İskenderun kara yolunda, Ahmet Aydoğdu idaresindeki 27 C 3999 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Kıcı Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan araçtaki Murat Doğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, bölgedeki kuvvetli rüzgar nedeniyle, kamyoneti yoldan kaldırmak için gelen itfaiye ve kara yolları ekipleri de zor anlar yaşadı.
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