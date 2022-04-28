Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı

28.04.2022 14:20
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin direğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin direğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hakan Ödemiş (36) idaresindeki 02 DF 792 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hakan Ödemiş ile araçta bulunan Mahmut Göçan ve Ramazan Sevinç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı

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Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Kamyonet, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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