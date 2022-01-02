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Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı - Son Dakika

Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı

02.01.2022 10:41

Bursa'da yoğun yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle camdan yola fırlayan kamyonet sürücüsü feci şekilde can verdi, kaza anı ise kameralar tarafından kaydedildi.

Bursa- Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada, İnegöl'den Bursa istikametine giden Fatih Pekacar yönetimindeki kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı! Feci kaza kamerada

CAMDAN YOLA FIRLAYAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Savrulan araç, karayolunun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü camdan yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kontrolden çıkan kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı! Feci kaza kamerada

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza haberini alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları, Pekacar'ın hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Sürücünün cansız bedeni, incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kontrolden çıkan kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı! Feci kaza kamerada

KAZA SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, kamyonetin aydınlatma direğine çarptığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı! Feci kaza kamerada
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Kamyonet, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı - Son Dakika
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