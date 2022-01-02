Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı - Son Dakika

Bursa- Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada, İnegöl'den Bursa istikametine giden Fatih Pekacar yönetimindeki kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Savrulan araç, karayolunun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü camdan yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü hayatını kaybettiğini belirlendi.
Kaza haberini alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları, Pekacar'ın hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Sürücünün cansız bedeni, incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kamyonetin aydınlatma direğine çarptığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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