Son Dakika Haberleri: Kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

28 dakika önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde duvara çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı, System.String[]

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde duvara çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ceyhan ilçesi Toktamış Mahallesi'nde yaşanan kazada, Abdulbaki Özbay yönetimindeki 01 FC 644 plakalı kamyonet, önce elektrik direğine, ardından da çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Kazada, sürücü Abdulbaki Özbay ile beraberinde bulunan Baki Özbay ve Sercan Esen yaşamını yitirdi, Esat Esen yaralandı.

Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Esen'in sol kolunun kırıldığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaymakam Bayram Yılmaz da kazanın ardından olay yerine gelerek incelemede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Adana

Ceyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanmak isteyen eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Amerika'da 13 yaşındaki çocuğu, arkadaşı yumrukla öldürdü Adliyeye eşini öldürürken üzerinde bulunan kanlı gömleğiyle sevk edildi Devlet Bahçeli depremle ilgili sosyal medyada yazılanlara sert tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 13:03:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]