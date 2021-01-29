Son dakika haberi! Kamyonet engelli aracıyla çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kamyonet engelli aracıyla çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

29.01.2021 20:52

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 tekerlekli engelli elektrikli bisiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 tekerlekli engelli elektrikli bisiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu metal sanayi girişinde meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Onur A. idaresindeki 16 F 6813 plakalı kamyonet, Kozluca yolundan yola çıkan Cahit Çakmak idaresindeki 3 tekerlekli engelli elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet engelli aracını metrelerce sürükledi. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü ile arkasında bulunan eşi Gülizar Çakmak ağır yaralandı. Yaralıların yardımına kaza gören vatandaşlar ve polis yetişti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaralanan karı kocaya olay yerinden ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastane kaldırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Gülizar Çakmak (63) hayatını kaybetti. Sürücü Cahit Çakmak'ın (61) durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kamyonet sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

(İHA)

Son dakika haberi! Kamyonet engelli aracıyla çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberi! Kamyonet engelli aracıyla çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberi! Kamyonet engelli aracıyla çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberi! Kamyonet engelli aracıyla çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kamyonet, Engelli, İnegöl, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kamyonet engelli aracıyla çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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