KAMYONET HEDİYELİK EŞYA DÜKKANINA GİRDİ: 5 YARALI - Son Dakika
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KAMYONET HEDİYELİK EŞYA DÜKKANINA GİRDİ: 5 YARALI

26.03.2022 10:39

ADIYAMAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hediyelik eşya dükkanına girdi.

ADIYAMAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hediyelik eşya dükkanına girdi. Kazada kamyonetteki aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Yücel idaresindeki 02 LE 102 pakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle hediyelik eşya satan iş yerine girdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Yücel ile yanındaki eşi Yasemin Yücel ve 3 çocuğunun yaralandığını belirledi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan olaya dair görüntülerde, kamyonetin kontrolden çıkıp ilerlemesi ve 1 yaralının da ambulansa götürülmesi yer aldı.

KAMYONET HEDİYELİK EŞYA DÜKKANINA GİRDİ: 5 YARALI
KAMYONET HEDİYELİK EŞYA DÜKKANINA GİRDİ: 5 YARALI
KAMYONET HEDİYELİK EŞYA DÜKKANINA GİRDİ: 5 YARALI
KAMYONET HEDİYELİK EŞYA DÜKKANINA GİRDİ: 5 YARALI
KAMYONET HEDİYELİK EŞYA DÜKKANINA GİRDİ: 5 YARALI

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Kaynak: DHA

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