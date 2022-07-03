KAMYONET HIRSIZININ SABIKA DOSYASI ŞAŞIRTTI - Son Dakika
Üye Girişi

KAMYONET HIRSIZININ SABIKA DOSYASI ŞAŞIRTTI

03.07.2022 11:44

BAHÇELİRVLER'de park halindeki bir kamyoneti çalan Çetin A.(45) polis tarafından yakalandı.

BAHÇELİRVLER'de park halindeki bir kamyoneti çalan Çetin A.(45) polis tarafından yakalandı. Üzerinde sahte kimlik ele geçirilen şüphelinin, 30 ayrı suçtan arandığı, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin kamyonet çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocasinan Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta İrfan T.'ye ait kamyonet park halindeyken çalındı. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde kamyoneti çalan hırsızın Çetin A. olduğu belirlendi.

SUÇ KAYITLARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Gözaltına alınan Çetin A.'nın üzerinden farklı bir isme düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelinin, 30 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkarıldı. Şüphelinin daha önce hayvan, otomobil, araç içi hırsızlığı ile resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlarından 11 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca 8 adet büyükbaş ve küçükbaş havyan, ev hırsızlığı, hükümlü tutuklunun kaçmasına yardım, sahte kimlik kullanmak suçlarından 30 ayrı arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Çetin A. hakkında ayrıca çeşitli suçlardan toplam 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Çetin A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Ünlü Çiftin Çocukları Büyüdü! Son Hali Şaşırttı Ünlü Çiftin Çocukları Büyüdü! Son Hali Şaşırttı Evlendiği Mekan Şaşırttı Evlendiği Mekan Şaşırttı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAMYONET HIRSIZININ SABIKA DOSYASI ŞAŞIRTTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 12:07:22. #1.11#
SON DAKİKA: KAMYONET HIRSIZININ SABIKA DOSYASI ŞAŞIRTTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement