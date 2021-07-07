Son dakika haberi: KAMYONET HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'da çaldıkları kamyonetlerle hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kamyonet çalma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yakalanan şüpheli Gökhan G.'nin 29 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde park halindeki kapalı kasa kamyonetleri çalan, bu araçları gerçekleştirdikleri hırsızlıklarda kullandığı iddia edilen iki kişiye yönelik çalışma başlatıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelendiğinde şüphelilerin park halindeki araçları çaldıkları, plakalarını değiştirerek başka hırsızlık olaylarında kullandığını tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler Gökhan G. ve Erdoğan G. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çaldıkları bir kamyonette ele geçirildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin daha öncede oto hırsızlığı suçlarından defalarca yakalandığı ortaya çıktı. Gökhan G. adlı şüphelinin ise 29 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Oto hırsızlık büro amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.