Kamyonet hırsızlığına gözaltı - Son Dakika
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Kamyonet hırsızlığına gözaltı

6 saat önce

Samsun'da park halindeki kamyoneti çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Kamyonet hırsızlığına gözaltı, System.String[]

Samsun'da park halindeki kamyoneti çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonet çalındı. Çalıntı kamyonet Gar Kavşağı'nda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri söz konusu kamyoneti çaldığı iddia edilen B.D.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.D. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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