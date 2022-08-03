Edinilen bilgiye göre, 74 plakalı kamyonet ile Bartın'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine gelen şahıslar, ilçeye bağlı Ovaaltı Piknik Alanında deniz kenarında sahilde taş toplamaya başladı. Şahıslar, topladıkları taşları çuvallara koyarak kamyonete yükledi. Bu sırada sahilden taş toplanıldığını gören vatandaşlar, ihbarda bulunarak durumu emniyet güçlerine bildirdi. Bu sırada toplanılan taşlarla birlikte kamyonet bölgeden uzaklaşmaya başladı. Emniyet güçleri, kamyoneti takip ederek ilçeden çıkış yapmadan durdurdu. Durdurulan kamyonetteki taşlar, tekrar sahil bölgesine geri bıraktırılırken şahıslar hakkında da 3621 Sayılı Kıyı Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bartın'dan gelerek sahilden taş çalmak isteyen araç yakalandı - Son Dakika

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