Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Son Dakika Genel Kamyonet ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kamyonet ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

1 saat önce

Kamyonet ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lokantada kuryelik yapan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kamyonet ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lokantada kuryelik yapan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Boyalıca köyü ürün toplama merkezi girişinde meydana geldi.

Orhangazi karayolundan ürün alım merkezine giriş yapmak üzere olan Mehmet Tufan idaresindeki kamyonete, karşı istikametten gelmekte olan 16 RBM 96 plakalı motosikletin sürücüsü E.B (17), çarparak ağır yaralandı. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç sürücü, İznik Devlet Hastanesi hastanesine sevk edildi. Yaralı gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyonet sürücüsü Mehmet Tufan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kamyonet ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bursa, İznik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa satın aldığı otomobilin motorundan yılan çıktı
Damadının boğazını kesmek için fırsat kollayan kayınpeder, kameralara yakalanmış Erdoğan'dan masadaki haritayı kapatmasını isteyen Putin'e yanıt: Ne kadar çalıştığımızı görsünler Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri devam ediyor: Çok sayıda katyuşa roketi ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 23:20:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]