Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

12 dakika önce

ADIYAMAN'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]

ADIYAMAN'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Mutlu yönetimindeki 60 TM 235 plakalı kamyonet ile Ramazan Dağ yönetimindeki 02 BH 679 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ramazan Dağ yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Ramazan Dağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Ramazan Dağ, Altınşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:03 Kaynak: DHA
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