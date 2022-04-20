Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

20.04.2022 16:04
Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonet ile motosiklet şehirler arası yolda çapıştı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonet ile motosiklet şehirler arası yolda çapıştı. Kaza sırasında motosikletinden düşen sürücü yaralanarak ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Keşan Orman Fidanlığı köprüsü üstünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gelibolu- İstanbul istikametinde seyreden Mehmet Altınışık yönetimindeki 59 AAF 707 plakalı motosiklet ile arkasından gelen A.D. yönetimindeki 34 YK 6793 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazanın etkisiyle yola savrulan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polislere kazayı anlatan kamyonet sürücüsü, önünde giden bir otomobili sollamak istediği sırada, otomobil sürücüsünün aynasını düzeltmeye çalışırken aracını sola kaydırdığını ondan kurtulmak isterken karşısına motosikletin çıktığını, çarpmamak için manevra yaptığı sırada ise kamyonetin kasasının motosiklete çarptığını söyledi.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı. - EDİRNE

Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
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Kamyonet, Edirne, Keşan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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