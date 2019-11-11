Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

7 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Suriye uyruklu Halid Hüseyin'in (32) kullandığı 31 NU 946 plakalı kamyonet ile Yakup Talay'ın (19) kullandığı 27 SU 369 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Talay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Halid Hüseyin ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Cumhuriyet Mahallesi, İslahiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:10 Kaynak: DHA
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