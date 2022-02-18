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Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

18.02.2022 10:26
Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. K.A. idaresindeki 16 MA 8192 plakalı motosiklet, güzergah üzerinde seyir halinde olan Ş.K. idaresindeki 16 KKM 57 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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Kamyonet, İnegöl, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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