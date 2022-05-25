Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

25.05.2022 00:58
Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Abdi İpekçi Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.S. idaresindeki 34 EKP 105 plakalı motosiklet, S.Y. yönetimindeki 34 VE 1092 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kamyonet, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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