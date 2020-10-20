Kamyonet ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar kamerada - Son Dakika

Kamyonet ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar kamerada

20.10.2020 19:46
Kamyonet ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar kamerada, System.String[]

KONYA'da aniden sağa dönüp akaryakıt istasyonuna girmek isteyen otomobil, kamyonetin çarpmasıyla takla attı.

KONYA'da aniden sağa dönüp akaryakıt istasyonuna girmek isteyen otomobil, kamyonetin çarpmasıyla takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.45 sularında Konya- Adana karayolunda meydana geldi. Mehmet Yediaylı yönetimindeki 27 ACU 920 plakalı otomobil aniden sağa dönüp, akaryakıt istasyonuna girmek istedi.  Ancak Şendoğan İçen'in kullandığı 42 JG 024 plakalı kamyonet otomobile çarptı ve  çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Yediaylı ve yanındaki Songül Özdurak yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamera kayıtlarına kaydedildi. Görüntülerde sol şeritten giden otomobilin, aniden sağ dönüp akaryakıt istasyonuna girmek istemesi üzerine önüne geçtiği kamyonet çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle de otomobilin takla atması yer alıyor.

Soruşturma sürüyor.


Kamyonet ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar kamerada
Kamyonet ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar kamerada
Kamyonet ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar kamerada
Kamyonet ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar kamerada
Kamyonet ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar kamerada

Akaryakıt, Otomobil, Kamyonet, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonet ile çarpışan otomobilin takla attığı anlar kamerada - Son Dakika

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