Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile duvar arasında sıkışan sütçü öldü
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ile duvar arasında sıkışan sütçü öldü

Kamyonet ile duvar arasında sıkışan sütçü öldü

1 saat önce

Aksaray'da süt kamyonu ile duvar arasında sıkışan sütçü hayatını kaybetti.

Kamyonet ile duvar arasında sıkışan sütçü öldü, System.String[]

Aksaray'da süt kamyonu ile duvar arasında sıkışan sütçü hayatını kaybetti.


Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Babakonağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde sütçülük yapan İlhami Özdemir (50), 50 NE 160 plakalı süt toplama kamyonetini park edip aşağıya indi. Daha sonra süt alımı yapacağı eve girmek isteyen sütçü Özdemir, kamyonetin freninin boşalarak hareket etmesi sonucu kamyonet ve duvar arasında kaldı. Kamyonet ile duvar arasında kalan sütçü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri sıkışarak ölen sütçü Özdemir'i sıkıştığı yerden çıkartırken, cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:26 Kaynak: İHA
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