Kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışma anı kamerada - Son Dakika

Kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışma anı kamerada

BURSA'da, kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Kemal Yıldız'ın (24) bacağı kırıldı.

BURSA'da, kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Kemal Yıldız'ın (24) bacağı kırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl ilçesi Özyeşil Caddesi'nde meydana geldi. Adnan Veli Acar (46) yönetimindeki 16 KOP 66 plakalı kamyonet ile 6. Mobilya Sokak'tan caddeye dönüş yapan Kemal Yıldız'ın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada Yıldız, devrilen elektrikli bisikletten yola düştü. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Yıldız'ı ilk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kemal Yıldız'ın sağ bacağında kırık tespit edildi. Kamyonet sürücüsü Adnan Veli Acar ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.



Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir

Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaralayan adam kayıplara karıştı

Yeni doğan bebeğini ölüme terk eden vicdansız anneye müebbet hapis cezası

Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi

Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu

Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı

Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor

Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu