Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile hafif ticari araç çarpışırken, bir kişi yaralandı.
Bursa Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:12 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde kamyonet ile hafif ticari araç çarpışırken, bir kişi yaralandı.
Kaza Mahmudiye
Mahallesi Özyeşil Caddesi ile 4. Mobilya Sokağı üzerinde meydana geldi. Ersin A. idaresindeki 16 ADG 434 plakalı kamyonet ile Bülent B. yönetimindeki 16 TR 387 plakalı hafif ticari araç sokak ile caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç takla atarak bir dükkanın önündeki demir direklere çarparak asılı kaldı. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsünü kazayı gören çevredeki vatandaşlar araçtan çıkardı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
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