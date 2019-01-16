Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı

Kamyonet ile Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı

23 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı çeltikçi yolunda meydana gelen kazda kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı kazada iki kişi ölümden döndü.

Kamyonet ile Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı çeltikçi yolunda meydana gelen kazda kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı kazada iki kişi ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, kaza çeltik mahallesi yolunda meydana geldi. Müjdat D. (29) yönetimindeki 16 KMZ 56 plakalı kamyonet, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Niyazi Ö. (54) yönetimindeki 16 AE 420 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada kamyonet sürücü ile yanında bulunan Muhammed A. yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü Müjdat D. olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

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