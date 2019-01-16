Kamyonet ile Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı

Kamyonet ile kamyon kafa kafaya çarpıştıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi yolunda meydana gelen kazada kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kamyonet ile kamyon kafa kafaya çarpıştı



BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi yolunda meydana gelen kazada kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çeltik Mahallesi yolunda meydana geldi. Müjdat D. yönetimindeki 16 KMZ 56 plakalı kamyonet, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Niyazi Ö. yönetimindeki 16 AE 420 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Muhammed A. yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü Müjdat D. olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Her 2 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

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