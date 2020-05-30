Kamyonet ile midibüsün çarpışma anı kamerada - Son Dakika

Kamyonet ile midibüsün çarpışma anı kamerada

Kontrolsüz şekilde ana yola çıkan kamyonet midibüsün önünde sürüklendi

ANTALYA - Antalya'da midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Antalya'nın Serik ilçesi Atatürk Caddesi hastane kavşağında meydana gelen kazada sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 C 82507 plakalı midibüs ile Basri Akkuş idaresindeki 07 AEY 403 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Midibüs sürücüsünün yara almadığı kazada kamyonette bulunan Basri Akkuş ile İbrahim Kaplan hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde midibüsün ana yola kontrolsüz şekilde çıkan kamyonete çarptığı ve kamyonetin refüjle yol arasına sıkıştığı anlar kayıt altına alındı.

Kaza sonrası polis olayla ilgili inceleme başlattı.