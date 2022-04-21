Van'da yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'da yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 13 kişi yaralandı

21.04.2022 09:26

Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Van'dan Hakkari'ye giden S.Ç. yönetimindeki 73 AAG 482 plakalı yolcu minibüsü, Van-Hakkari kara yolu Kurubaş mevkisinde aynı yönden giden M.Y. yönetimindeki 01 FS 524 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan minibüsteki 13 kişi, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri kaza sonrası kara yolunda önlem aldı.

Van'da yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 13 kişi yaralandı
Van'da yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 13 kişi yaralandı
Van'da yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 13 kişi yaralandı
Van'da yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 13 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 13 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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