Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

22.07.2022 13:46

Kaza yeri Ambulans ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi Kazaya karışan araçlar Yaralıların ambulansa taşınması AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza yeri

Ambulans ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi

Kazaya karışan araçlar

Yaralıların ambulansa taşınması AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Aydın'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı Aydın'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı Sıcak hava insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor Sıcak hava insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor
Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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