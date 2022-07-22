Kaza yeri
Ambulans ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi
Kazaya karışan araçlar
Yaralıların ambulansa taşınması AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Aydın, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.