Üye Girişi
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

08.02.2022 01:51
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonetle çarpıştıktan sonra yola savrulan motosikletin sürücüsü Metin Yavuz (17) hayatını kaybetti, yolcu olarak bulunan Kerem Uzun (17) ise ağır yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonetle çarpıştıktan sonra yola savrulan motosikletin sürücüsü Metin Yavuz (17) hayatını kaybetti, yolcu olarak bulunan Kerem Uzun (17) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında 7 Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. S.S. yönetimindeki 45 ZB 4900 plakalı kamyonet ile Metin Yavuz'un kullandığı 45 AGH 488 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile yolcu konumunda bulunan Kerem Uzun ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Kerem Uzun hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü S.S. ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLAR
500

Metin Yavuz, Kerem Uzun, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:11 Meteoroloji salı gününe dikkat çekti! Sıcaklıkların aniden düşmesiyle 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
00:57 Çaykur Rizespor'da top koşturan futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı
00:26 ABD Başkanı Biden, Putin'i uyardı: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa ABD, Almanya ve NATO karşılık vermeye hazır
23:37 Fatih Terim yurt dışına mı gidiyor? İtalyan kulübünün paylaşımı kafa karıştırdı
23:05 Bakan Nebati, Londra ziyareti hakkında açıklama yaptı: Görüşmeler olumlu geçti
22:55 İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Yapılan son 13 anket derlendi, işte sonuçlar
22:36 6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor
22:30 Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor
21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek
21:52 Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 01:57:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement