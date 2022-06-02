Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

02.06.2022 09:42
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akhisar'da Sındırgı istikametine giden 20 H 9668 plakalı H.Y. yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 45 AA 971 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. olay yerinde hayatını kaybederken kamyonet sürücüsü de gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika


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