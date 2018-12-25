Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

2 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sandıklı Yunusemre Bulvarı Feza Sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Abdurrahman G. idaresindeki 15 PY 268 plakalı kamyonet sokak girişinde Serkan D. idaresindeki 03 L 4173 motosiklet ile çarpıştı. Kazada kamyonetin altına giren motosiklet sürücüsü bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonetin altında sıkışan motosiklet vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılarak çekici ile yediemin otoparkına kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:39 Kaynak: İHA

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