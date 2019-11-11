Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

7 saat önce

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesi Hakkı Demirel Caddesi üzerinde Y. T.'nin kullandığı 27 SU 369 plakalı motosiklet ile Santral Caddesi'ne seyir halinde olan Suriye uyruklu H. H. idaresindeki 31 NU 946 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Talay, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep, İslahiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:35 Kaynak: İHA
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