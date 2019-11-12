Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

7 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mehmet Doğan yönetimindeki 48 VF 915 plakalı kamyonet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağında, karşı yönden gelen Ozan Daralı'nın kullandığı 48 AAP 735 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Daralı'nın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mehmet Doğan, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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