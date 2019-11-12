Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
7 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:24 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Doğan yönetimindeki 48 VF 915 plakalı kamyonet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağında, karşı yönden gelen Ozan Daralı'nın kullandığı 48 AAP 735 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Daralı'nın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor