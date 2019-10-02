Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile motosiklet çarpıştı
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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı

50 dakika önce

Karaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa Yarba yönetimindeki 42 CJZ 06 plakalı kamyonet, Hamidiye Mahallesi Organize Sanayi Caddesi ile 694. sokak kavşağında ehliyeti olmayan Beytullah Ç. (15) idaresindeki 70 AAJ 692 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yarba, ekiplerce gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde 42 CJZ 06 plakalı kamyonetin 694. sokağa dönerken, 70 AAJ 692 plakalı motosikletle çarpışması yer alıyor.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı

Hamidiye, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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