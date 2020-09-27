Kamyonet ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova yolu üzerinde meydana geldi. Çayyaka mahallesinden Boğazova mevkiine seyir halinde olan Adem Daşdemir (36) yönetimindeki 16 ACT 346 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İbrahim Uçar (39) yönetimindeki 16 KNS 35 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan Bekir Yüksel (60) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Adem Daşdemir, ifadesi alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.