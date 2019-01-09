Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile Otomobil Arasında Sıkışan Kişi Öldü

Kamyonet ile Otomobil Arasında Sıkışan Kişi Öldü

15 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayan otomobil ile park halindeki kamyonetin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Kamyonet ile Otomobil Arasında Sıkışan Kişi Öldü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayan otomobil ile park halindeki kamyonetin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, özel bir gıda firmasında dağıtım personeli olarak görev yapan Metin Gürbüz (29) Tepebaşı Mahallesi'nde dağıtım yaptığı kamyoneti bir marketin önüne park etti.

Gürbüz'ün kamyonetten ürün taşıdığı sırada, M.U'nun (37) kullandığı 44 AT 840 plakalı otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayarak önce Gürbüz'e, sonra da kamyonete çarptı.

Kamyonetle otomobil arasında sıkışan Gürbüz, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Gürbüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan M.U'nun emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:49 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa
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