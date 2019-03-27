Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıANTALYA - Antalya'da kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
ANTALYA - Antalya
'da kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.00 sırasında Konyaaltı
ilçesi Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü
kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. idaresindeki 07 SV 268 plakalı kamyonet, kavşak sisteminde henüz belirlenemeyen bir nedenle Berna A. yönetimindeki 07 CCG 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü Berna A, yolcular Furkan A, ve Nurcan Ç, kamyon sürücüsü Hüseyin K, yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Furkan A, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis
kavşakta trafiği kontrollü olarak sağladı. Kavşak sistemi içinde kalan kamyonu trafik polisi ve vatandaşlar ittirerek uzaklaştırmak istese de başarılı olamadı.
Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından kavşağın bütün şeritleri trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:47 Kaynak: İHA
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