Son dakika haberi | KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi | KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI

02.10.2022 21:20

Gelen son dakika haberine göre MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hekimhan- Arguvan karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Erdal K. yönetimindeki 44 AR 232 plakalı otomobil, Mehmet Ç. idaresindeki 44 FZ 582 kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştığı araçtan itfaiye erleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Zekine Takmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zekine Takmaz'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Hekimhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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