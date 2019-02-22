Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

12 dakika önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı, System.String[]
Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesinden Gaziantep'e giden M.Y. idaresindeki 01 ZP 287 plakalı kamyonet, Musabeyli Kaynaklı köyü yakınlarında Y.K. yönetimindeki 79 EF 145 plakalı otomobille çapıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan Mehmet Can, A.A., B.Y., M.Y., Z.Y., G.Y., O.Y. ve E.Y. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Can yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Kilis, Musabeyli, Güncel
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