Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:20 Kaynak: AA
'ın Pazarcık
ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Caynak (64) yönetimindeki FR 116016 plakalı otomobil ile Zihni Kalaycı (41) idaresindeki 46 HM 700 plakalı otomobil, Narlı
Mahallesi girişinde çarpıştı.
Kazada, sürücü Caynak yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis
ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürüldü.
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