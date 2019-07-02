Son Dakika Haberleri: Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Caynak (64) yönetimindeki FR 116016 plakalı otomobil ile Zihni Kalaycı (41) idaresindeki 46 HM 700 plakalı otomobil, Narlı Mahallesi girişinde çarpıştı.
Kazada, sürücü Caynak yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:20 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Pazarcık, Güncel
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